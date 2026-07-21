Китай отправил первого тайконавта в годовую космическую миссию и уже изучает, как космос меняет мышление

Экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-23» приступил к серии экспериментов, которые должны показать, как длительное пребывание в космосе влияет на принятие решений, эмоциональное состояние и работу мозга. Миссия стала первой в истории китайской космонавтики, в рамках которой один из тайконавтов проведёт на орбите целый год.

Как сообщило Управление программы пилотируемых космических полётов Китая (China Manned Space Agency, CMSA), экипаж находится на орбитальной станции почти 2 месяца. В опубликованном видеоролике тайконавты проходят испытания в VR-гарнитурах и с датчиками, регистрирующими мозговую активность. Учёные оценивают способность экипажа принимать решения в нештатных ситуациях и отслеживают изменения эмоционального состояния во время длительного полёта.

Экипаж «Шэньчжоу-23» проводит электроэнцефалограмму для проведения соответствующих исследований. Источник: CMG

Эти исследования входят в число более ста научных и прикладных проектов, которые сейчас выполняются на китайской орбитальной станции. Помимо экспериментов по космической медицине, экипаж установил устройство для исследований воздействия космической радиации на биологические объекты, внешнюю камеру на одном из лабораторных модулей и провёл испытания измерительного оборудования для грузовых операций.

Кроме того, на станции готовятся испытать аккумулятор нового типа. По данным CMSA, результаты эксперимента планируется использовать при будущей модернизации орбитального комплекса.