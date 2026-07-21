«Охотник на экзопланеты» готов к запуску: телескоп Plato прошёл последние испытания

Европейское космическое агентство подтвердило, что все системы работают без помех, запуск на Ariane 6 намечен на март 2027 года

Космический телескоп Plato, который Европейское космическое агентство (ESA) создаёт для поиска экзопланет земного типа, успешно прошёл заключительные предполётные испытания. Специалисты подтвердили, что вся электронная аппаратура работает без взаимных электромагнитных помех в условиях, максимально приближенных к космосу. Это был последний крупный этап проверки перед подготовкой аппарата к запуску.

Испытания проходили в вакуумной камере Maxwell Test Chamber в техническом центре ESA ESTEC. После герметизации камеры инженеры дистанционно включили все системы Plato и выполнили серию тестов, чтобы убедиться, что многочисленные приборы, модули и системы связи не создают взаимных помех, которые могли бы нарушить работу аппарата уже после выхода на орбиту.

Фото: ESA

Такие проверки необходимы, поскольку в вакууме электроника может вести себя иначе, чем в обычной лаборатории на Земле. Незамеченные электромагнитные помехи способны повлиять на выполнение научной программы или даже вывести оборудование из строя. Испытания подтвердили электромагнитную совместимость всех систем космической обсерватории.

С начала 2026 года Plato уже прошёл полный цикл квалификационных испытаний. Сначала аппарат выдержал вибрационные и акустические нагрузки, имитирующие запуск ракеты, затем около месяца находился в Large Space Simulator — крупнейшем европейском комплексе для моделирования условий открытого космоса, где подтвердил готовность к работе при экстремальных температурах и вакууме.

Теперь телескоп полностью завершил программу основных испытаний.