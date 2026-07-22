Состояние батареи в новых автомобилях теперь можно узнать через смартфон или бортовую систему: с 1 июля в Китае вступили в силу новые требования

1 июля 2026 года в Китае новые автомобили должны быть оснащены функцией, позволяющей потребителям отслеживать износ батареи с помощью бортовых систем, мобильных приложений и других средств.

Новый стандарт использует показатель SOCE (State of Energy Available) для стандартизации оценки долговечности автомобильных аккумуляторных батарей. Проще говоря, SOCE — это отношение текущей фактической емкости батареи к емкости батареи в новом автомобиле.

Например, новый автомобильный аккумулятор может накопить достаточно заряда для поездки на 500 километров. Через несколько лет емкость аккумулятора уменьшается, и теперь он может накопить заряд только для поездки на 400 километров. В этом случае коэффициент сохранения ёмкости (SOCE) составляет 80%.

Изображение Grok

Более высокое значение SOCE указывает на то, что батарея обладает большей остаточной ёмкостью, а запас хода ближе к запасу хода нового автомобиля; более низкое значение указывает на более сильную деградацию батареи.

Потребители могут проверять значения SOCE через центральный экран управления автомобиля или официальное приложение автопроизводителя. Данные должны быть точными и надежными.

Стандарт устанавливает требования к раскрытию данных SOCE: транспортные средства должны предоставлять потребителям информацию о SOCE, а разница между отображаемым значением и измеренным значением не может превышать 5%.