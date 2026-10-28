5G запустят в большинстве городов Дальнего Востока до конца 2026 года

Пока операторы используют частоты LTE, гигабитные сети на отечественном оборудовании появятся с 2027 года

МТС планирует до конца 2026 года запустить сети пятого поколения в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа.

На первом этапе связь будет работать по принципу технологической нейтральности: операторы смогут использовать уже задействованные для LTE частоты. Первые такие сети включили в Якутске и Чите, а 28 октября гигабитный 5G стал доступен в Хабаровске, о чем мы уже сообщали. По оценке компании, переход на новый стандарт с использованием существующих частот увеличит скорость передачи данных примерно на 10–15%.

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Развитие 5G в России предусмотрено в два этапа. Сначала операторы внедряют технологию на имеющихся частотах LTE, а с 2027 года планируют разворачивать более быстрые сети в диапазоне 4,9 ГГц с применением отечественного оборудования. Такой подход должен обеспечить дальнейший рост скорости мобильного интернета и расширить доступность связи пятого поколения в регионах страны.

МТС открыла доступ к гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. В этих городах пиковая скорость передачи данных достигает 1,5 Гбит/с, тогда как максимальные показатели LTE у российских операторов составляют около 350 Мбит/с.