Удар по Starlink. Amazon покупает Globalstar и заключает крупную сделку с Apple — Amazon Leo обеспечит спутниковую связь для iPhone и Apple Watch

Amazon хочет подключить сотни миллионов смартфонов напрямую к спутникам

Amazon объявила о покупке спутникового оператора Globalstar, который обеспечивает работу спутниковых функций iPhone и Apple Watch. Одновременно компания заключила соглашение с Apple о предоставлении спутниковой связи через сеть Amazon Leo. Сделка позволит Amazon выйти на рынок прямого подключения смартфонов к спутникам и составить конкуренцию другим операторам космической связи.

Удар по Starlink. Amazon покупает Globalstar и заключает крупную сделку с Apple — Amazon Leo обеспечит спутниковую связь для iPhone и Apple Watch
Источник изображения: Amazon

В рамках приобретения Amazon получит действующую спутниковую группировку Globalstar, наземную инфраструктуру, лицензии на использование радиочастот и связанные технологии. Все эти ресурсы объединят с системой Amazon Leo, которая создается для предоставления высокоскоростного интернета в регионах без надежного наземного покрытия.

С 2028 года Amazon планирует начать развертывание собственной спутниковой системы Direct-to-Device (D2D). Она позволит обычным смартфонам и другим мобильным устройствам напрямую подключаться к спутникам для звонков, обмена сообщениями и передачи данных без использования наземных сотовых вышек. Компания обещает более высокую скорость и эффективность использования частот по сравнению с существующими решениями.

Отдельное соглашение с Apple предусматривает дальнейшую поддержку спутниковых функций iPhone 14 и более новых моделей, а также Apple Watch Ultra 3. Пользователи сохранят возможность отправлять экстренные сообщения SOS, связываться с близкими, передавать свое местоположение и обращаться за помощью на дороге в местах без сотовой связи. В дальнейшем Apple и Amazon намерены совместно развивать эти возможности с использованием расширенной группировки Amazon Leo.

При этом существующая спутниковая сеть Globalstar продолжит работу. Вместе с ней будут использоваться новые аппараты, которые производит MDA Space, а позднее к системе подключатся спутники Amazon Leo. В перспективе объединенная сеть будет насчитывать тысячи аппаратов на низкой околоземной орбите и сможет обслуживать сотни миллионов устройств по всему миру.

Покупка Globalstar должна завершиться в 2027 году после получения разрешений регулирующих органов и выполнения ряда технических условий.

Amazon рассчитывает использовать новую инфраструктуру не только для смартфонов Apple, но и для подключения других мобильных устройств, корпоративных клиентов и государственных организаций. Особое внимание компания уделяет регионам без сотового покрытия, а также обеспечению резервной связи во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Основой проекта станет Amazon Leo — низкоорбитальная спутниковая сеть, первоначально рассчитанная более чем на 3000 аппаратов. Ее расширение позволит Amazon одновременно развивать спутниковый широкополосный интернет и прямую мобильную связь, постепенно превращая Leo в глобальную телекоммуникационную платформу.

Покупка Globalstar усиливает соперничество Amazon с Starlink Илона Маска, который уже развивает сервис прямой спутниковой связи для обычных смартфонов через партнерства с мобильными операторами. Amazon намерена объединить действующую инфраструктуру Globalstar с сетью Leo и с 2028 года развернуть собственную систему Direct-to-Device. В итоге компания будет конкурировать со Starlink сразу в двух направлениях: предоставлении широкополосного спутникового интернета и подключении мобильных устройств напрямую к спутникам без наземных вышек.

Сети и серверыAppleAmazonStarlinkИсточники:Amazon

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