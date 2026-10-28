Samsung выпустила стабильную One UI 9 для Galaxy M56, M17, F17, A35

Обновление приносит Android 17 и патч безопасности за октябрь 2026 года

Samsung начала распространять стабильную версию One UI 9 для смартфонов Galaxy M56, Galaxy M17, Galaxy F17 и Galaxy A35.

Обновление включает Android 17 и актуальные исправления безопасности, а также изменения интерфейса и оптимизацию работы системы. При этом набор доступных функций будет зависеть от аппаратных возможностей конкретной модели, поэтому бюджетные и среднебюджетные устройства могут не получить все нововведения, предусмотренные для флагманов.

Samsung выпустила стабильную One UI 9 для Galaxy M56, M17, F17, A35
Источник изображения: gizmochina // Samsung

Для Galaxy M56 подготовлена прошивка M566BXXU7DZJ1 размером 2,2 ГБ. Владельцам Galaxy A35 доступен пакет A356EXXUBEZJ2 объёмом 2,7 ГБ. Galaxy M17 и Galaxy F17 получают сборки, номера которых заканчиваются на DZJ5, размером около 2,4 ГБ каждая. Все четыре версии содержат октябрьский патч безопасности 2026 года. Для Galaxy A35 обновление предназначено в том числе для пользователей, которые ранее не устанавливали бета-версию One UI 9.

Распространение прошивки проходит поэтапно, поэтому обновление может появиться на устройствах не одновременно. Проверить его наличие можно в разделе «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка». Перед началом установки Samsung рекомендует обеспечить достаточный заряд аккумулятора, освободить необходимое место в памяти и подключиться к стабильной сети Wi-Fi.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:gizmochina

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