Владелец УАЗа начнет выпускать в России современные 8-ступенчатые «автоматы»

Их будут устанавливать на внедорожник Sollers S9, а также пикапы ST8 и ST9

Группа «Соллерс» объявила о планах локализовать в России производство современных 8-ступенчатых автоматических коробок передач с гидротрансформатором. Проект стоимостью 500 млн рублей станет первым в стране опытом локализации таких трансмиссий для легких коммерческих автомобилей (LCV), сообщает «Коммерсантъ».

Производство разместят на двух предприятиях. В Заволжье организуют литье и механическую обработку картеров коробок передач, а в Елабуге — окончательную сборку и стендовые испытания готовых агрегатов. Предприятия смогут выпускать до 13,7 тысячи автоматических трансмиссий ежегодно. Из общей суммы инвестиций 395 млн рублей предоставит Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты». Технологическим партнером проекта, по информации источника издания, выступает китайская компания JAC.

8-ступенчатые «автоматы» планируется устанавливать на внедорожники Sollers S9, пикапы ST8 и ST9, а также легкие коммерческие автомобили SF1. В дальнейшем трансмиссии появятся и на Sollers SF5. Запуск серийного производства намечен на вторую половину 2027 года.

Председатель совета директоров «Соллерса» Адиль Ширинов отметил, что локализация позволит компании самостоятельно контролировать качество коробок передач и создаст основу для дальнейшего расширения модельного ряда.

Аналитики считают, что собственное производство АКПП поможет «Соллерсу» снизить зависимость от зарубежных поставщиков, уменьшить валютные риски и потенциально сократить себестоимость автомобилей. Кроме того, повышение уровня локализации позволит компании рассчитывать на более существенную компенсацию утилизационного сбора.

Напомним, именно Sollers принадлежит Ульяновский автозавод.