Ракеты Starship и New Glenn перевозят по морю на этих баржах. Опубликованы уникальные совместное фото
Pegasus перевозит вторую ступень New Glenn, а You’ll Thank Me Later — оборудование SpaceX
Фотограф Макс Эванс (Max Evans) опубликовал редкий кадр с двумя специализированными баржами, задействованными в космических программах США.
Pegasus, изначально созданная для перевозки внешних топливных баков космических шаттлов, позднее была переоборудована для транспортировки центральных ступеней ракеты SLS и другого крупногабаритного оборудования. Теперь баржу используют для доставки второй ступени GS-2 ракеты New Glenn компании Blue Origin в Космический центр Стенниса.
Вторая баржа, You’ll Thank Me Later, работает на SpaceX и перевозит оборудование для программы Starship между мысом Канаверал во Флориде и базой Starbase в Техасе. Её конструкция рассчитана на транспортировку как ускорителя Super Heavy, так и самого корабля Starship. Благодаря таким платформам компании могут перемещать крупные элементы ракет морским путём, не полагаясь исключительно на наземную инфраструктуру.
Обе баржи выполняют важную логистическую задачу в подготовке современных сверхтяжёлых ракет к испытаниям и запускам. Pegasus обслуживает проекты NASA и Blue Origin, тогда как You’ll Thank Me Later стала одним из основных транспортных средств SpaceX для Starship.
Это первый случай, когда их можно увидеть вместе в такой непосредственной близости, что предоставляет редкую возможность увидеть два судна, специально построенных для транспортировки крупногабаритного космического оборудования