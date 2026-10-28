Ракеты Starship и New Glenn перевозят по морю на этих баржах. Опубликованы уникальные совместное фото

Фотограф Макс Эванс (Max Evans) опубликовал редкий кадр с двумя специализированными баржами, задействованными в космических программах США.

Pegasus, изначально созданная для перевозки внешних топливных баков космических шаттлов, позднее была переоборудована для транспортировки центральных ступеней ракеты SLS и другого крупногабаритного оборудования. Теперь баржу используют для доставки второй ступени GS-2 ракеты New Glenn компании Blue Origin в Космический центр Стенниса.

Вторая баржа, You’ll Thank Me Later, работает на SpaceX и перевозит оборудование для программы Starship между мысом Канаверал во Флориде и базой Starbase в Техасе. Её конструкция рассчитана на транспортировку как ускорителя Super Heavy, так и самого корабля Starship. Благодаря таким платформам компании могут перемещать крупные элементы ракет морским путём, не полагаясь исключительно на наземную инфраструктуру.

Обе баржи выполняют важную логистическую задачу в подготовке современных сверхтяжёлых ракет к испытаниям и запускам. Pegasus обслуживает проекты NASA и Blue Origin, тогда как You’ll Thank Me Later стала одним из основных транспортных средств SpaceX для Starship.