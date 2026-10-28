Гигабитная сеть 5G заработала на Дальнем Востоке

МТС запустила сеть 5G в центре Хабаровска со скоростью передачи данных до 1,5 Гбит/с. Город стал первым на Дальнем Востоке, где оператор открыл свободный доступ к гигабитной сети в диапазоне 4,9 ГГц. Для подключения смартфон должен поддерживать диапазон n79.

Сеть заработала на площади Ленина. Хабаровск стал шестым городом России, где МТС развернула 5G на частоте 4,9 ГГц, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Уфой и Екатеринбургом.

Оператор также планирует постепенно запускать 5G на частотах LTE 2100 МГц. Технология позволяет использовать один частотный ресурс для сетей четвёртого и пятого поколений, расширяя покрытие без строительства отдельной инфраструктуры. В ДФО такой подход уже применяется в Якутске и Чите. До конца 2026 года оператор намерен расширять географию 5G на Дальнем Востоке.