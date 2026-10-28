Самый быстрый Wi-Fi в небе: Starlink обеспечит высокоскоростным интернетом пассажиров easyJet

SpaceX и европейская бюджетная авиакомпания easyJet объявили о планах внедрить спутниковый интернет Starlink на борту самолётов.

Пассажирам обещают быстрое и стабильное подключение, которое позволит пользоваться интернетом во время полёта без существенных перебоев.

Starlink использует группировку спутников на низкой околоземной орбите для передачи данных с высокой скоростью и небольшой задержкой. В отличие от традиционных бортовых систем, которые могут зависеть от наземных станций или спутников на высокой орбите, такая архитектура позволяет обеспечить более быстрое соединение. Для авиапассажиров это означает возможность работать онлайн, смотреть потоковое видео и оставаться на связи на протяжении путешествия.

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Ранее сообщалось, что Starlink появится на 120 самолётах Vietjet: проект опирается на соглашение мая 2026 года, а оснащение парка вьетнамской авиакомпании должно обеспечить связь «от выхода на посадку до выхода из самолёта». Похожие планы есть и у израильской EL AL — там внедрение Starlink начнётся поэтапно в 2027 году, причём сервис рассчитан на работу без заметных ограничений по скорости, включая участки маршрута над океанами.

В Европе схему уже опробовала Scandinavian Airlines: SAS начала поэтапное развёртывание Starlink на всём флоте с конца 2025 года и обещала доступ в сеть с нескольких устройств одновременно. easyJet ранее оформила твёрдый заказ на 157 самолётов Airbus A320neo и A321neo.