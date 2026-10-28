Сервис Vivo позволит пользоваться сообщениями и отдельными приложениями там, где нет сигнала сотовой сети

Прямая связь со спутника в смартфоне: мобильную связь Starlink Mobile запустили для 50 млн человек в Бразилии ⁠ 6

Starlink объявила о запуске сервиса спутниковой мобильной связи в Бразилии совместно с оператором Vivo.

Доступ к приложениям и обмену сообщениями в зонах без обычного сотового покрытия смогут получить около 50 млн клиентов. При этом к системе уже подключены 7 млн смартфонов. Бразилия получит общенациональное покрытие, включая удалённые районы тропических лесов, рыбацкие поселения и протяжённые автомобильные трассы.

В отличие от обычного спутникового интернета, для которого требуется отдельная антенна, технология Starlink Mobile Direct to Cell позволяет совместимым смартфонам связываться напрямую со спутниками. Они выполняют роль базовых станций на орбите, помогая оставаться на связи там, где нет наземной инфраструктуры.

Starlink — это глобальная спутниковая сеть компании SpaceX, предназначенная для доступа в интернет через аппараты на низкой околоземной орбите. По состоянию на конец октября 2026 года на орбите находилось около 11 170 спутников Starlink, из которых более 11 150 работали. Компания продолжает расширять группировку и развивать прямое подключение мобильных устройств.

Ожидается, что спутники поколения V2 увеличат пропускную способность Starlink Mobile и позволят перейти от ограниченного обмена сообщениями к более быстрому мобильному интернету.