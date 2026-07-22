Ford, Renault, Nissan и Mercedes-Benz теперь смогут отказать в обратном выкупе заводов в России

Даже если такое право было предусмотрено договором

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который существенно усложняет возвращение иностранных компаний на российский рынок. Документ позволяет отказывать компаниям из «недружественных» стран в реализации права обратного выкупа ранее проданных активов, включая автомобильные заводы.

После 2022 года многие зарубежные автопроизводители продали свои российские предприятия за символическую стоимость, сохранив возможность выкупить их обратно на прежних условиях. Однако до настоящего момента ни одна компания этим правом не воспользовалась.

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Согласно новому закону, окончательное решение будет принимать арбитражный суд с учетом позиции правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Основанием для отказа могут стать публичная поддержка санкций против России, нерыночные условия первоначальной сделки и ряд других факторов. При этом суд сможет отказать в обратном выкупе даже без официальной попытки компании воспользоваться своим опционом.

По данным Wroom.ru, право на обратный выкуп российских активов пока сохраняют Ford, Renault, которой принадлежал контрольный пакет АвтоВАЗа, Nissan и Mercedes-Benz. В то же время Mazda и Hyundai уже утратили такую возможность: сроки действия их опционов истекли в октябре 2025 года и январе 2026 года соответственно.