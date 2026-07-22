Камера 200 Мп, батарея 7000 мА·ч, защита IP69K и внешний аккумулятор на 10 000 мА•ч в подарок: представлена новая версия Honor 600 Pro

Honor представила специальную версию смартфона Honor 600 Pro (обзор на нашем сайте) — Sky Blue Gift Box Edition. Лимитированный комплект поступил в продажу в Китае и будет доступен только с 21 по 31 июля.

В подарочный набор входит смартфон в новом светло-голубом цвете Sky Blue, фирменная сумка, чехол с градиентным дизайном и текстурой пера, внешний аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки, коллекционная карточка с актрисой Ван Чуран и эксклюзивные наклейки.

Фото Honor

Помимо подарочного комплекта компания подготовила дополнительные акции. Версия Honor 600 Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти продается со скидкой 200 юаней. Покупатели также бесплатно получают беспроводные наушники Honor Earbuds X9 стоимостью 299 юаней, могут оформить рассрочку до 24 месяцев без процентов и воспользоваться программой трейд-ин с максимальной субсидией до 1000 юаней.

Для студентов предусмотрен отдельный бонус — бесплатный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки.

Приобрести Honor 600 Pro Sky Blue Gift Box Edition можно через официальный интернет-магазин Honor, а также на площадках JD.com и Tmall.