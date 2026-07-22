Starship на финишной прямой: после замены двигателей Super Heavy доставили на стартовую площадку

SpaceX вернула ускоритель Super Heavy Booster 20 на стартовую площадку Pad 2 в Starbase (Техас), где ему предстоит пройти финальные предстартовые испытания перед 13-м испытательным полетом Starship. Если подготовка пройдет по плану, запуск может состояться уже 24 июля.

Фотографии запечатлели транспортировку гигантского ускорителя вечером через территорию Starbase.

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Ранее Booster 20 уже прошел криогенные испытания на прочность, а 10 июля успешно выполнил статический огневой тест с одновременным запуском всех 33 двигателей Raptor. После недавней отмены запуска специалисты SpaceX заменили дефектные двигатели.

Теперь ускоритель должен пройти серию финальных проверок, включая очередные предстартовые испытания, после чего будет принято окончательное решение о запуске Starship Flight 13.

