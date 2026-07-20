20 спутников за раз Starlink V3 и работа над ошибками. SpaceX назвала дату запуска Starship
24 июля
SpaceX готовится к 13-му испытательному полету Starship, который может состояться уже 23 июля. Стартовое окно откроется в 17:45 по центральному времени США (01:45 мск 24 июля).
Главной особенностью миссии станет первый запуск 20 спутников Starlink V3 — нового поколения аппаратов с увеличенной пропускной способностью и более высокой скоростью передачи данных.
Во время полета компания намерена повторить ключевые этапы предыдущей миссии, но уже с учетом исправлений. Ускоритель Super Heavy должен выполнить запуск, разделение ступеней, разворот, торможение и контролируемую посадку в Мексиканском заливе. После выявленных в прошлом полете проблем SpaceX доработала алгоритмы запуска двигателей и повысила надежность их повторного включения.
Верхняя ступень Starship выведет спутники, повторно запустит двигатели Raptor в космосе, а затем совершит управляемое приводнение в Индийском океане.
Шесть спутников оснащены камерами для съемки теплозащитного покрытия корабля, а часть плиток специально окрашена в белый цвет для проверки новых методов инспекции.
Кроме того, SpaceX протестирует обновленные элементы теплозащиты и новые способы их крепления.
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