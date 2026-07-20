Интернет Илона Маска добрался до райских островов. Starlink официально заработал на Сейшелах

Starlink объявила о запуске своего спутникового интернета на территории Сейшельских островов. Теперь жители архипелага в Индийском океане могут подключиться к высокоскоростному интернету с низкой задержкой.

Покрытие уже доступно в ключевых населенных пунктах, включая столицу Викторию и Анс-Буало на острове Маэ, а также Гранд-Анс на острове Праслен.

Запуск сервиса стал очередным этапом расширения глобальной сети Starlink. Для удаленных островных государств, где традиционная телекоммуникационная инфраструктура развита слабо или обходится слишком дорого, спутниковый интернет способен существенно улучшить качество связи и доступ к цифровым сервисам. Starlink продолжает расширять географию присутствия, обеспечивая интернетом даже самые удаленные регионы мира.

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Ранее Ирак официально разрешил работу спутникового интернет-сервиса Starlink на территории страны, подписав соответствующее соглашение с американской компанией.