Илон Маск пообещал фильм по «Одиссее»: Grok Imagine создаст историческую ленту уже в 2026 году

Он будет верным творчеству Гомера

Илон Маск сообщил, что до конца 2026 года нейросеть Grok Imagine должна создать полнометражную экранизацию «Одиссеи» Гомера. По его словам, фильм будет максимально соответствовать исторической эпохе и оригинальному литературному произведению.

До конца этого года Grok Imagine снимет полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически достоверным и верным творчеству Гомера. Илон Маск

Кадр из видео heavypulp

Так он прокомментировал трехминутную сцену, в которой нам демонстрируют возможности Grok Imagine по генерации сюжетных сцен и диалогов.

Напомним, свежая «Одиссея» — это масштабный мифологический блокбастер режиссёра Кристофера Нолана, вышедший в мировой прокат 16 июля 2026 года. В основу картины легла знаменитая древнегреческая поэма Гомера о возвращении царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны.

Кадр из видео heavypulp

Еще в начале съемок проект подвергся нападкам со стороны некоторых консервативных зрителей и Илона Маска, которых возмутило, что роль Елены Троянской исполнила Лупита Нионго