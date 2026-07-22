Представлена Toyota Tundra 2027 — с 3,5-литровым V6 и новой внедорожной версией Trailhunter

Toyota представила внедорожник Tundra 2027. Пикап получил слегка освеженный дизайн, более современный салон, расширенное стандартное оснащение и новую внедорожную версию Trailhunter, которая станет более доступной альтернативой флагманской TRD Pro.

Изображение: Toyota

Новая комплектация Trailhunter построена на базе версии SR5. В ее оснащение входят внедорожные шины Michelin LTX Trail, модернизированная подвеска Old Man Emu, защита днища, передние буксировочные проушины, блокировка заднего дифференциала, а также системы Multi-Terrain Select и Crawl Control, помогающие преодолевать сложные участки бездорожья. Узнать такую версию можно по бронзовым колесным дискам и фирменным эмблемам Trailhunter.

Внешность Tundra изменилась точечно: автомобиль получил слегка переработанную решетку радиатора и бамперы. Кроме того, для пикапа стали доступны новая светодиодная панель в решетке радиатора и противотуманные фары RIGID.

Изображение: Toyota

Главные изменения произошли в салоне. Теперь 14-дюймовый экран мультимедийной системы входит в стандартное оснащение всех версий. Система поддерживает подключение к сети 5G и настраиваемые виджеты, также появился обновленный голосовой помощник Hey Toyota. Еще одной стандартной функцией стал встроенный видеорегистратор Drive Recorder, который способен автоматически сохранять 20-секундные ролики с внешних камер.

Во всех комплектациях также появился новейший комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense 4.0.

Линейка двигателей осталась без изменений. Покупателям по-прежнему предложат 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 389 л.с. и гибридную силовую установку i-FORCE MAX мощностью 437 л.с. Какой именно двигатель достанется версии Trailhunter, Toyota не уточняет.

Подробные характеристики, список комплектаций и цены компания обещает раскрыть этой осенью. Ожидается, что обновленная Tundra будет стоить немного дороже актуальной модели 2026 года (от 41 260 долларов).