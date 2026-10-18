Точно безопаснее людей? Tesla на FSD врезалась в полицейскую машину: двое офицеров получили тяжёлые травмы

Водитель признался, что спал за рулём, пока автомобиль двигался по закрытому участку трассы

В Калифорнии 22-летний водитель Tesla заснул за рулём при включённой системе Full Self-Driving (FSD), при этом автомобиль на высокой скорости въехал в зону ранее произошедшей аварии и столкнулся с припаркованной полицейской машиной. Двое сотрудников дорожного патруля, находившихся в служебном автомобиле, получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Сам водитель Tesla отделался незначительными повреждениями.

Примерно за час до столкновения на этом участке погиб 19-летний водитель Honda Civic, потерявший управление и оказавшийся под другим автомобилем. Прибывшие сотрудники California Highway Patrol (CHP) перекрыли четыре полосы движения в восточном направлении, выставили конусы и сигнальные огни, а патрульную машину оставили с включёнными проблесковыми маячками. Однако, согласно записи видеорегистратора, Tesla проигнорировала ограждение и предупреждения, после чего врезалась в служебный автомобиль.

По данным CHP, водитель из Сакраменто признался следователям, что спал в момент аварии, хотя FSD была активирована. Он задержан, ему предъявлены обвинения.

16 октября дорожный патруль опубликовал запись столкновения и отдельно напомнил, что, несмотря на название Full Self-Driving, система относится ко второму уровню автоматизации и требует постоянного внимания водителя. Она не является полноценным автономным управлением и не освобождает человека от обязанности контролировать дорогу.

Источник изображения: mydrivers // California Highway Patrol

Официальных комментариев Tesla пока не было. Илон Маск неоднократно заявлял, что система полного автономного вождения Tesla FSD безопаснее водителей-людей.

Комментарий Маска: «Система автономного вождения Tesla спасает множество жизней – статистика это подтверждает. Конечно, это не значит, что она идеальна. Даже если мы улучшим безопасность в 10 раз, спасая 90% из миллиона человек, ежегодно гибнущих в автомобильных авариях, Tesla все равно будет подвергаться судебным искам за оставшиеся 10%. Большинство из тех 90%, кто остался жив, даже не узнают, что Tesla их спасла».

Подавляющее большинство аварий происходит по вине водителей-людей из-за отвлечения внимания, усталости или ошибок. Однако, когда FSD допускает ошибки, инцидент становится главной новостью и предметом судебного разбирательства.