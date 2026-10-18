Улов века: рыбаки вылавливают iPhone с затонувшего в Ормузском проливе судна

Предполагаемый ущерб оценивается более чем в 100 млн долларов.

13 октября в Ормузском проливе затонул контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура. По сообщениям СМИ, судно перевозило более 2500 контейнеров, среди которых якобы находились тысячи смартфонов iPhone 18 и партии французской парфюмерии. Предполагаемый ущерб оценивается более чем в 100 млн долларов.

Рендер носит иллюстративный характер
Рендер носит иллюстративный характер
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

После происшествия в интернете появились видеоролики, на которых десятки небольших рыбацких лодок маневрируют среди плавающих контейнеров и обломков. На кадрах люди вытаскивают из воды коробки. Среди предполагаемой добычи называют iPhone 18 Pro, iPhone Air и складной iPhone Duo. 

Морское и портовое управление Сингапура заявило, что GFS Pride поразил неизвестный снаряд во время прохода через Ормузский пролив, после чего на борту начался пожар и судно затонуло. Все 21 член экипажа были эвакуированы, пострадавших не было.

Мобильные телефоныИсточники:mydrivers

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