Samsung выпустит глобальную стабильную One UI 9 для шести моделей Galaxy

Обновление, по данным инсайдера, ожидается с 19 по 23 октября

Samsung готовится начать глобальное распространение стабильной версии One UI 9 на неделе с 19 по 23 октября 2026 года.

Об этом сообщил инсайдер Tarun Vats в соцсети X. В список устройств, которые могут получить обновление, вошли смартфоны разных ценовых категорий и складные модели компании.

Samsung выпустит глобальную стабильную One UI 9 для шести моделей Galaxy
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По информации источника, первыми кандидатами на обновление стали флагманы серии Galaxy S23, а также складные Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Кроме того, новая прошивка может выйти для Galaxy A37, Galaxy A27, Galaxy A56 и Galaxy A36.

Точные даты выхода для отдельных моделей и регионов пока не объявлены, поэтому сроки распространения One UI 9 могут измениться.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:tarunvats33

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