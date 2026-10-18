Крошечный мини-ПК с Ryzen 7, россыпью портов и поддержкой четырёх экранов. Представлен Mechrevo imini P700

Компания Mechrevo расширила линейку мини-ПК imini P700 новой конфигурацией на базе процессора AMD Ryzen 7 H255. Компьютер получил 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD объёмом 512 ГБ. Стартовая цена составляет 4399 юаней. За обработку графики отвечает встроенный ускоритель AMD Radeon 780M.

Для модернизации предусмотрены два слота SO-DIMM с поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти и два разъёма M.2 2280 для твердотельных накопителей. Компьютер позволяет одновременно подключать четыре дисплея через HDMI, DisplayPort и USB-C. Интерфейсы HDMI и DisplayPort поддерживают разрешение 4K при 120 Гц, а USB-C обеспечивает передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с и вывод изображения в формате 4K при 240 Гц. Оснащение также включает три USB-C, три USB-A 3.2 Gen 2, два USB 2.0, адаптер Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Источник изображения: ithome // Mechrevo

Толщина корпуса составляет около 53,5 мм, объём — 0,97 л. Благодаря компактным размерам устройство можно закрепить на стене. Система охлаждения MSC 2.0 использует полузакрытый воздушный канал, организованный забор воздуха снизу и дополнительное охлаждение задней панели с разъёмами. Она рассчитана на тепловую мощность до 65 Вт. Мини-ПК оснащён блоком питания на 120 Вт и настраиваемой подсветкой ARGB с синхронизацией в Windows. Заявленный уровень шума составляет 19,5 дБ при обычной работе и 39,5 дБ при высокой нагрузке на накопители.