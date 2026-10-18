«Подойдёт и для iPhone?». Чехол для Samsung Galaxy S27 Ultra с огромным вырезом показали задолго до анонса смартфона

Инсайдер Ice Universe опубликовал в соцсети X видео с чёрным защитным чехлом для будущего Samsung Galaxy S27 Ultra. На аксессуаре заметна маркировка S27 ULTRA, а крупный вырез в верхней части рассчитан на массивный блок камер. Хотя сам смартфон на видео не показан, форма чехла позволяет предположить, что Samsung может сохранить привычный угловатый дизайн следующего флагмана.

На кадрах также видны боковые кнопки, толщина аксессуара и почти прямоугольные грани. Судя по конструкции, компания пока не спешит переходить к более округлым очертаниям корпуса. При этом по одному чехлу нельзя достоверно определить ни окончательный внешний вид смартфона, ни характеристики его камер: аксессуар может быть изготовлен на основе предварительных размеров.

В комментариях пользователи обратили внимание на внушительные габариты будущего устройства и возможные неудобства при использовании одной рукой. Некоторые в шутку сравнили чехол с аксессуарами для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, отметив сходство формы и крупного выреза под камеры: «Подойдёт и для iPhone?». Другие выразили надежду, что сам Galaxy S27 Ultra не станет слишком похож на смартфоны Apple.