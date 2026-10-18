Очень маленький ПК в корпусе объёмом 0,7 с 64 ГБ ОЗУ и двумя SSD на 2 ТБ. Представлен Acer Swift GO с Ryzen 7

Компания Acer представила новую конфигурацию мини-ПК Swift GO с процессором AMD Ryzen 7 8745H и встроенной графикой Radeon 780M. Устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Цена новинки составляет 5000 юаней. Компьютер поддерживает подключение нескольких мониторов с разрешением 4K благодаря видеовыходам HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и полнофункциональному USB-C.

Для расширения памяти предусмотрены два слота DDR5 с поддержкой модулей частотой 5600 МГц и общим объёмом до 64 ГБ. Также доступны два разъёма M.2 PCIe 4.0 x4 для SSD, суммарная ёмкость которых может достигать 2 ТБ. Полнофункциональный USB-C обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с, поддерживает вывод изображения через DisplayPort и подачу питания 5 В, 3 А.

Источник изображения: ithome // Asus

Размеры корпуса составляют 130 × 127 × 47 мм, объём — всего 0,7 л, а масса — около 500 г. Мини-ПК можно закрепить на стене. Для подключения к сети предусмотрены два порта Ethernet 2,5 Гбит/с, а также Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. На передней панели размещены аудиоразъём 3,5 мм, USB-C и два USB-A 3.2 Gen 2. Сзади находятся USB-A 3.2 Gen 2, USB 2.0, HDMI, DisplayPort и слот для замка Kensington.