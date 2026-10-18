«Полярная ночь» с Intel Core Ultra 9: представлен компактный ПК Polar Night DeskOne A1

Новинка получила алюминиевый корпус объёмом 21 л, блок питания на 850 Вт, интерфейсы Thunderbolt 5 и сетевые порты со скоростью до 10 Гбит/с

Компания Topfeel представила рабочую станцию DeskOne A1 под брендом Polar Night. Устройство ориентировано в том числе на задачи искусственного интеллекта и построено на базе процессора Intel Core Ultra 9 275HX.

Компьютер заключён в полностью алюминиевый корпус размером 370 × 195 × 290 мм и объёмом около 21 л. В стандартную комплектацию входит блок питания мощностью 850 Вт, а на задней панели предусмотрено место для установки платы расширения шириной до четырёх слотов.

Для оперативной памяти доступны четыре слота DDR5 с поддержкой скорости до 7200 МТ/с. Подсистема расширения включает два разъёма PCIe Gen5 с различными вариантами распределения линий, один PCIe Gen4 x4, три слота M.2 для накопителей и два разъёма SlimSAS 4i с поддержкой PCIe Gen4 или SATA. Также предусмотрено место для беспроводного сетевого модуля формата M.2.

Набор интерфейсов включает два порта Thunderbolt 4 и три USB-A 10 Гбит/с спереди, а сзади расположены два Thunderbolt 5, четыре USB-A 10 Гбит/с, сетевые разъёмы 10GbE и 2,5GbE, HDMI 2.1, два входа Mini DisplayPort и последовательный порт COM. На передней панели также есть комбинированный аудиоразъём 3,5 мм.