3,48-дюймовый экран и миллиард учебных заданий. Представлена умная ручка-словарь iFlytek AI Dictionary Pen X9

Компания iFlytek выпустила AI Dictionary Pen X9 — электронную ручку-словарь с функциями искусственного интеллекта для изучения языков и школьных предметов. Устройство уже продаётся на площадке JD.com за 744 юаня или 110 долларов.

Новинка оснащена 3,48-дюймовым экраном с защитой от синего света, сертифицированной TÜV Rheinland, и аккумулятором ёмкостью 1100 мА·ч. В память загружены 85 оригинальных словарей и база из 50 млн слов. Сканирование занимает около 0,3 секунды, причём поиск доступен и без подключения к интернету.

Источник изображения: ithome // iFlytek

Устройство также умеет разбирать грамматику и структуру сложных предложений. Для развития разговорных навыков предусмотрено 11 000 аудиоматериалов для разных возрастных групп, а система распознавания речи помогает корректировать произношение на уровне отдельных фонем. Дополнительно поддерживаются диалоги с ИИ с использованием текста и изображений, а также подключение Bluetooth-гарнитуры.

Ручка позволяет искать информацию по девяти школьным предметам — от начальных до старших классов. Её база содержит более миллиарда учебных вопросов, а две модели ИИ обеспечивают пошаговые объяснения решений. Результаты занятий доступны для родительского контроля.