Складной смартфон с камерами Leica и новым чипом O3 показал заметный рост по сравнению с предшественником

У Xiaomi получилось: Xiaomi 18 Fold превзошёл предшественника на 300% и разошёлся тиражом более 100 тысяч единиц ⁠ 3

К 40-й неделе 2026 года, завершившейся 4 октября, продажи Xiaomi 18 Fold достигли примерно 104 700 устройств.

Ранее президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что розничные продажи новинки выросли на 300% относительно предыдущего поколения складных смартфонов компании.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Xiaomi 18 Fold представили 7 сентября. Устройство получило три основные камеры, разработанные совместно с Leica. Внешний экран имеет диагональ 5,38 дюйма, а внутренний гибкий дисплей — 7,58 дюйма. Такая конструкция позволяет использовать аппарат как обычный смартфон в сложенном состоянии и получать увеличенную рабочую область после раскрытия.

Стартовая цена Xiaomi 18 Fold на китайском рынке составляет 10 999 юаней.