Скорость загрузки превысила 3 Гбит/с: первая сеть U6GHz запущена в Гонконге

China Mobile Hong Kong завершила развёртывание первой в Гонконге сети в диапазоне U6GHz и провела испытания оборудования во флагманском магазине в районе Монг Кок. Компания изучает возможности использования верхнего диапазона 6 ГГц для повышения производительности мобильной связи и подготовки инфраструктуры к внедрению технологий следующего поколения.

Диапазон U6GHz рассматривается как важный ресурс для развития 5G-Advanced и будущих сетей 6G благодаря широким полосам частот. В ноябре 2024 года Гонконг провёл аукцион на распределение спектра в диапазонах 6 и 7 ГГц, став первым регионом, организовавшим торги за частоты этого диапазона для мобильной связи. China Mobile Hong Kong получила непрерывный участок спектра шириной 100 МГц и приступила к проверке возможностей сети и совместимости пользовательских устройств.

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Новый диапазон можно объединять с уже используемыми частотами с помощью агрегации спектра. По заявлению компании, это позволяет добиться скорости загрузки свыше 3 Гбит/с. Дополнительные частотные ресурсы также должны увеличить пропускную способность сети, повысить качество связи в местах скопления людей и улучшить передачу видео высокой чёткости. В тот же день China Telecom в Макао сообщила об установке демонстрационной базовой станции U6GHz и начале полевых испытаний.