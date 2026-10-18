Samsung готовит Galaxy OS: новая система с ИИ должна выйти вместе с Galaxy S28

Компания разрабатывает программную платформу параллельно с One UI, от которой отказываются не собираются

Samsung работает над новой операционной системой Galaxy OS на базе Android с глубокой интеграцией искусственного интеллекта.

Как сообщает инсайдер Phonefuturist, её должны представить в 2028 году одновременно с серией Galaxy S28. Этот срок совпадает с десятилетием One UI, дебютировавшей в 2018 году.

При этом Galaxy OS не должна стать заменой One UI. Phonefuturist отдельно опроверг сообщения зарубежных СМИ о возможном отказе Samsung от нынешнего интерфейса. Согласно его пояснениям, компания разрабатывает две программные платформы параллельно, хотя подробности их различий пока не раскрываются. Инсайдер заявил, что Galaxy OS — это новая система, разработанная параллельно с One UI, и что Samsung не собирается отказываться от One UI в будущем.

Ожидается, что Galaxy OS получит масштабные изменения и расширенные возможности искусственного интеллекта. В числе предполагаемых нововведений упоминается интеграция платных сторонних сервисов, однако пока неясно, какие именно функции будут доступны и потребуется ли за них отдельная подписка.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

One UI, представленная на конференции разработчиков Samsung в 2018 году, пришла на смену Samsung Experience и используется на смартфонах, включая складные модели.

Инсайдер Phonefuturist точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.

Ранее Ice Universe сообщил, что получил подтверждение от независимого источника о подготовке масштабных и беспрецедентных изменений интерфейса. Подробностей о новых функциях пока нет. Первым смартфонов должен стать Samsung Galaxy Fold 9.