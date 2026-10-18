Tesla Roadster перепрыгнет Гранд-Каньон с помощью ракетных двигателей

Электрический спорткар получит демонстрационную программу с короткими полётами и посадкой на колёса

Илон Маск заявил, что компания Tesla собирается проводить ещё более безумные демонстрации полетов Tesla Roadster с использованием газовых двигателей, разработанных при участии SpaceX. По его задумке, автомобиль сможет совершать короткие пролёты над известными природными достопримечательностями.

В будущем в рамках показательных выступлений Roadster планируется, например, перелет над Снейк-Ривер или, может быть, над Гранд-Каньоном с посадкой на колеса и превышением половины скорости звука.
Илон Маск
Tesla Roadster перепрыгнет Гранд-Каньон с помощью ракетных двигателей
Источник изображения: Tesla

По словам Маска, максимальная скорость Roadster может превысить 0,5 Маха, то есть приблизительно 612 км/ч. Это заметно выше заявленных для версий Thrust и Rocket 370 км/ч. Скорость звука составляет 1234,8 км/ч.    

Ранее предприниматель опубликовал видео, на котором Roadster вылетает с рампы, выполняет перевороты и подпрыгивает над припаркованными автомобилями на испытательной площадке SpaceX. Для подобных манёвров автомобиль использует систему газовых двигателей. Она должна позволить машине выполнять движения, недоступные обычным автомобилям.

Во время недавней презентации Маск также заявлял, что новый Roadster сможет разгоняться до 60 миль/ч (97 км/ч) менее чем за секунду. и развивать скорость свыше 230 миль/ч (370 км/ч).

Илон Маск заявил, что новый электрический спорткар Tesla Roadster сможет самостоятельно выполнять различные трюки по голосовой команде.  

Наука и космосTeslaИсточники:elonmusk

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