RTX 5090 на полмиллиона долларов испарились в аэропорту: два паллета исчезли без следа ⁠ 5

В международном аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу пропали два паллета GeForce RTX 5090 производства Zotac. Общая стоимость партии оценивается в 2,5 млн бразильских реалов (около $500 тысяч). Ускорители предназначались местному дистрибутору Oderco, однако после прибытия в аэропорт груз… просто потерялся.

О происшествии рассказал президент Oderco Матос, опубликовавший видео в социальных сетях. По его словам, компания занимается импортом электроники с 2008 года и за 38 лет работы ни разу не сталкивалась с подобной пропажей. Дистрибьютор уже обратился к ответственным организациям, однако никаких объяснений о судьбе груза пока не получил.

Примечательно, что заявленные $500 тысяч отражают стоимость партии для дистрибутора, а вот розничная цена явно выше. На фоне высокого спроса стоимость GeForce RTX 5090 достигает $5000–7000 при рекомендованной цене $2000.

Пока неизвестно, на каком этапе транспортировки исчезли видеокарты и кто несёт ответственность за произошедшее. Официальных комментариев от администрации аэропорта, таможенных служб и логистических компаний не поступало.