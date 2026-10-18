Представлен Wi-Fi 7-роутер TP-Link с шестью антеннами дешевле $60

Компания TP-Link начала продажи маршрутизатора Avenue BE6400 с индексом TL-7DR6460. Устройство появилось на площадках JD.com и Tmall по цене 389 юаней. Модель поддерживает Wi-Fi 7 и рассчитана на пользователей, которым нужны высокая скорость соединения и расширенные сетевые возможности без больших затрат.

За беспроводную связь отвечает система с новой пиксельной антенной, разработанной при участии инженеров, использующих искусственный интеллект. Производитель заявляет скорость до 5764 Мбит/с и наличие пяти внешних независимых модулей FEM. По характеристикам диапазона 5 ГГц новинка соответствует уровню BE7200 и поддерживает технологии 4K QAM, MRU и Preamble, предназначенные для повышения эффективности передачи данных.

Для проводных подключений предусмотрены четыре порта Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с и два гигабитных разъёма. Также есть выделенный игровой порт и четыре встроенных ускорителя для игр. В числе дополнительных возможностей — технология TP-Link EasyShow, поддержка проводного и беспроводного IPTV, VPN и родительского контроля.