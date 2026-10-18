Специально для роутеров Wi-Fi 8 с поддержкой скорости до 40 Гбит/с. Представлен кабель Asus ROG Zoom Cat 8 ⁠ 1

Asus представила игровой сетевой кабель ROG ZOOM Cat 8, дополнив им маршрутизатор ROG Octopus 8.

Новинка доступна в двух вариантах: длиной 1,5 метра за 300 юаней и 3 метра за 400 юаней. Производитель позиционирует аксессуар как решение для высокоскоростных сетевых подключений.

Источник изображения: ithome // Asus

Заявленная пропускная способность кабеля достигает 40 Гбит/с при частоте 2000 МГц. Для сравнения, кабели категории Cat 7 рассчитаны на скорость до 10 Гбит/с и частоту 600 МГц. В Asus подчёркивают, что конструкция ROG ZOOM Cat 8 призвана обеспечить стабильную передачу данных и снизить влияние электромагнитных помех.

Кабель получил двойное экранирование E/STP и наружную оболочку из плотной стальной оплётки, защищающую его от износа и растяжения. Внутри используются жилы из бескислородной меди калибра 26 AWG и восьмижильная витая пара с перекрёстной структурой для уменьшения помех. Разъёмы RJ45 оснащены позолоченными контактами и корпусом, что должно повысить устойчивость к окислению и продлить срок службы аксессуара.