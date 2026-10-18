Некоторые консультанты тратили на ИИ-ассистента до $1000 в месяц

Компания Accenture ограничила расходы сотрудников на Claude суммой в $29 долларов в месяц

С 1 октября консалтинговая компания Accenture ограничила сумму, которую компания оплачивает за использование ИИ-ассистента Claude, до $29 в месяц на сотрудника. По данным 404media, некоторые консультанты раньше тратили на сервис до $1000 ежемесячно. Теперь, чтобы продолжить пользоваться Claude в прежнем объёме, им придётся договариваться об оплате сверхлимитных расходов с руководителями проектов или команд.

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Новые ограничения уже вынуждают сотрудников искать способы сохранить прежний объём использования Claude. Некоторые рассматривают переход на тарифные планы Premium, предусматривающие еженедельные лимиты токенов. По сообщениям сотрудников, в отдельных случаях доступ к сервису полностью отключали.

Accenture сама продвигает масштабные инвестиции в искусственный интеллект среди своих клиентов, но теперь ограничивает расходы на такие инструменты внутри компании.