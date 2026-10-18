Смартфонам также приписывают активное охлаждение с одним или двумя вентиляторами

Экран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Honor Win2 получит клавишу с настройкой вибрации

Honor продолжает раскрывать особенности серии игровых смартфонов Win2 перед презентацией 21 октября.

Одной из главных новинок станет специальная клавиша Win, позволяющая назначать игровые действия. Пользователи смогут выбирать один из трёх уровней вибрации и чувствительности, настраивать пять световых эффектов и плавно регулировать прозрачность кнопки. По заявлению производителя, функция доступна только на Honor Win2.

Для улучшения игрового звука предусмотрен симметричный динамик 1216 с двумя акустическими камерами общим объёмом 18 см³. Также заявлены функции на базе искусственного интеллекта для усиления звуков шагов, создания объёмных звуковых эффектов и работы игрового вибромотора. Вся серия, как ожидается, получит экран с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц, разработанный совместно с Visionox.

Базовая версия будет оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, одним вентилятором, аккумулятором на 12 070 мА·ч и проводной зарядкой мощностью 90 Вт. Более продвинутая модель, предположительно, получит Snapdragon 8 Elite Gen 6, два вентилятора, батарею на 10 100 мА·ч, проводную зарядку на 100 Вт и поддержку беспроводной зарядки.