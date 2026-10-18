Китай предлагает ввести экспортные ограничения на ИИ-модели

Под ограничения попадут модели, агенты и вычислительные кластеры, всего 23 технологии

Китай предложил ввести экспортный контроль в отношении 23 собственных технологий искусственного интеллекта, включая модели, агентов и вычислительные кластеры. Как сообщает Reuters, Министерство торговли объясняет это рисками национальной безопасности: технологии могут быть использованы для создания автономных вредоносных программ, нацеленных на гражданскую инфраструктуру. Это ограничит доступ к самым мощным китайским ИИ-моделям, но API для индивидуальных пользователей останется открытым.

Таким образом, популярные китайские модели, такие как DeepSeek V4.1 Flash и Step 5 Preview, продолжат распространяться за рубежом. При этом существующие лицензии на продукты с открытым исходным кодом и научные статьи, как ожидается, будут сохранены. Ограничения также затрагивают солнечную энергетику и биотехнологии, включая клеточную и генную терапию.

Китай предлагает ввести экспортные ограничения на ИИ-модели
Источник изображения: сгенерировано Muse

Reuters отмечает, что это ответ на многолетние попытки США ограничить доступ китайских компаний к передовым чипам. Теперь Китай зеркально ограничивает доступ к своим разработкам. Несмотря на конкуренцию, в сентябре Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились, что человек всегда должен контролировать ядерное оружие, а также обсуждалась идея «горячей линии» по ИИ.

Практическое значение: новые правила позволяют китайским компаниям лицензировать технологии за рубежом, не продавая интеллектуальную собственность. Для мирового рынка это означает, что наиболее продвинутые китайские модели могут стать менее открытыми, чем планировалось, но доступность через API сохранит их присутствие на международной арене.

Искусственный интеллектКитайИскусственный интеллектЭкспортный контрольИсточники:pcmag

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