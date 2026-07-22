Операционная система Android 17 появилась на смартфонах Motorola

Бета-версия Android 17 стала доступна для трех моделей, а в ближайшие недели список совместимых устройств расширится

Спустя несколько месяцев после анонса программы бета-тестирования Motorola приступила к распространению Android 17 Beta. Первыми обновление получили смартфоны Motorola Signature, Moto G57 Power и Motorola Edge 70.

Размер прошивки составляет около 4 ГБ. Пока обновление распространяется поэтапно и доступно пользователям в Индии, Бразилии и странах региона EMEA. Позже компания планирует расширить географию и добавить поддержку других совместимых устройств.

Бета-версия получила следующие номера сборок:

Motorola Signature — A171WVH.13;

Moto G57 Power — A171WAAH.16;

Motorola Edge 70 — A171WRH.22.

Фото Motorola/gizmochina

Android 17 приносит заметные изменения интерфейса. Пользователи получают новые стили часов для экрана блокировки, переработанные панель уведомлений и центр управления, обновленный микшер громкости и измененное приложение «Настройки». Также улучшены анимации системы, переработан список приложений, а функция Live Activities теперь поддерживает телефонные звонки, воспроизведение музыки и управление фонариком.

Проверить наличие обновления можно через меню «Настройки» > «Обновление системы». Motorola напоминает, что прошивка распространяется волнами, поэтому она может появиться на устройстве не сразу. В ближайшие дни и недели компания планирует подключить к программе Android 17 Beta новые модели смартфонов.