Ракета буквально «танцевала» из стороны в сторону: SpaceX рассказала о Falcon 9, который едва не был уничтожен, пережил замену всех двигателей и совершил еще 31 полет

Он стал одним из самых успешных в истории компании

Обновлено: этот ускоритель завершил карьеру после 32 полетов.

Вице-президент SpaceX по запускам Кико Дончев рассказал историю одного из самых необычных ускорителей Falcon 9 — Booster 1069, назвав его «оригинальной шаткой ракетой» («OG tippy rocket»).

Во время своей первой миссии CRS-24 в 2021 году ускоритель совершил посадку на морскую платформу в сложных погодных условиях и едва не опрокинулся. Чтобы удержать ракету в вертикальном положении, специалистам SpaceX пришлось очень постараться.

Изображение Grok

Ракета приземлилась в неспокойном море и сразу же испытала сильную неравномерную нагрузку на опоры, что привело к её наклону. Следующие два часа мы наблюдали, как ракета буквально «танцевала» из стороны в сторону на борту дрона. Благодаря невероятному мастерству нашей команды по спасению SpaceX и изрядной доле удачи, нам удалось прижать ракету к защитной стене дрона, при этом октаграббер застрял под двигателями.

Компании пришлось заменить все девять двигателей Merlin первой ступени, которые были повреждены в процессе спасения. Несмотря на столь масштабный ремонт, ускоритель вернулся в строй и впоследствии успешно выполнил еще 31 запуск.