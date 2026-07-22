Последний полёт легендарной ракеты Falcon 9, которая побывала в космосе 32 раза: она вывела на орбиту космический аппарат Mission Robotic Vehicle

SpaceX опубликовала фотографии запуска ракеты Falcon 9, состоявшегося 21 июля с площадки SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде. Ракета успешно вывела на геопереходную орбиту миссию Northrop Grumman MRV-MEP, предназначенную для обслуживания спутников на геостационарной орбите.

Фото SpaceX

Полезная нагрузка включает космический аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV), оснащенный роботизированными манипуляторами, а также три модуля Mission Extension Pod (MEP). Они смогут присоединяться к работающим спутникам и обеспечивать их дополнительной двигательной установкой, продлевая срок эксплуатации примерно на шесть лет. Предполагается, что этой технологией воспользуются такие операторы спутниковой связи, как Intelsat и Optus.

Фото SpaceX

Особое внимание привлекла первая ступень Falcon 9, которая выполнила свой 32-й и одновременно последний полет. За время эксплуатации этот ускоритель запускал 27 миссий Starlink, грузовые корабли к Международной космической станции и другие коммерческие и государственные полезные нагрузки.

Фото SpaceX

Ранее вице-президент SpaceX по запускам Кико Дончев рассказал историю одного из самых необычных ускорителей Falcon 9 — Booster 1069, назвав его «оригинальной шаткой ракетой» («OG tippy rocket»). Это ускоритель, который после первого полета едва не был уничтожен, затем пережил замену всех двигателей и совершил еще 31 полет.