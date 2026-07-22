SpaceX показала Землю из космоса: эффектные кадры сняли со второй ступени Falcon 9

Видео было записано во время полета ракеты после запуска миссии Starlink с базы Ванденберг

SpaceX опубликовала 19-секундный ролик, снятый камерой второй ступени ракеты Falcon 9 во время недавней миссии Starlink. На кадрах видна планета, белые облака над синими океанами и черный космос, окружающий планету.

Видео было записано после отделения первой ступени, когда вторая ступень продолжала выводить полезную нагрузку на заданную орбиту. Именно на этом этапе полета камера зафиксировала впечатляющие виды Земли.

Изображение SpaceX

Ранее SpaceX опубликовала фотографии запуска ракеты Falcon 9, состоявшегося 21 июля с площадки SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде. Ракета успешно вывела на геопереходную орбиту миссию Northrop Grumman MRV-MEP, предназначенную для обслуживания спутников на геостационарной орбите.

Особое внимание привлекла первая ступень Falcon 9, которая выполнила свой 32-й и одновременно последний полет. Ранее вице-президент SpaceX по запускам Кико Дончев рассказал историю одного из самых необычных ускорителей Falcon 9 — Booster 1069, назвав его «оригинальной шаткой ракетой». Ускоритель пережил замену всех двигателей и совершил еще 31 полет.