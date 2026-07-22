Сначала Excel, теперь Outlook: Grok 4.5 Илона Маска научили разбирать почту и писать ответы

Пользователям стали доступны сводки переписки, поиск задач, создание писем и управление электронной почтой с помощью искусственного интеллекта

Grok 4.5 теперь можно использовать вместе с Microsoft Outlook. Данная интеграция позволяет искусственному интеллекту работать непосредственно с электронной почтой.

После подключения аккаунта Grok способен анализировать длинные цепочки писем, выделять ключевые задачи, готовить черновики ответов, выполнять поиск информации в интернете и X.

Изображение Grok

Grok позволит писать ответы в вашем личном стиле, а также помогает с организацией почтового ящика: он архивирует, удаляет, помечает или перемещает письма.

Буквально вчера компания xAI представила Grok для Excel — новую интеграцию, которая позволяет использовать возможности модели Grok 4.5 непосредственно в электронных таблицах.

Grok — это продвинутый ИИ-ассистент от компании xAI Илона Маска, отличающийся от аналогов (таких как ChatGPT) доступом к данным из соцсети X (Twitter) в реальном времени, меньшим количеством цензуры и фирменным бунтарским чувством юмора.