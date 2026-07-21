Представлен Grok для Excel

Компания xAI представила Grok для Excel — новую интеграцию, которая позволяет использовать возможности модели Grok 4.5 непосредственно в электронных таблицах.

ИИ по текстовому запросу может объяснить причины роста денежных поступлений, строить графики, рассчитать средние продажи по регионам, автоматически создать необходимые формулы и смоделировать различные сценарии развития бизнеса.

Grok — это продвинутый ИИ-ассистент от компании xAI Илона Маска, отличающийся от аналогов (таких как ChatGPT) доступом к данным из соцсети X (Twitter) в реальном времени, меньшим количеством цензуры и фирменным бунтарским чувством юмора.