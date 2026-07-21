После разрушительных землетрясений Starlink подключил к Сети более 700 тысяч человек в Венесуэле

Starlink сообщил о масштабной работе по восстановлению связи в Венесуэле после серии мощных землетрясений, произошедших в июне 2026 года. По данным компании, проект реализуется совместно с Государственным департаментом США и направлен на поддержку пострадавших регионов страны.

В результате землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, затронувших северные районы Венесуэлы, погибли более 5200 человек, а значительная часть телекоммуникационной инфраструктуры была разрушена. Около 17 тысяч человек лишились жилья, а общий ущерб, по оценкам ООН, превысил $6,7 млрд.

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Для восстановления связи Starlink доставил в страну более 1600 спутниковых терминалов и обеспечил интернетом почти 100 организаций, включая экстренные службы и гуманитарные структуры. Кроме того, мобильное решение Starlink Mobile позволило подключить к сети свыше 700 тысяч человек в районах, где перестали работать сотовые вышки.