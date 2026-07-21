«Морозный» Super Heavy, который попытаются поймать лапами Mechazilla: SpaceX полностью заправила Booster 21 криогенным топливом
Испытания ускорителя продолжаются на полигоне Starbase в рамках подготовки к 14-му испытательному полету Starship
На испытательном комплексе Massey's Outpost в Starbase (Техас) компания SpaceX провела полную криогенную заправку ускорителя Super Heavy Booster 21.
Снимок, опубликованный обозревателем Максом Эвансом (@MaxQ), показывает ракету, покрытую толстым слоем инея.
Испытание стало следующим этапом подготовки к 14-му интегрированному полету системы Starship. Ранее в выходные SpaceX выполнила две попытки частичной загрузки криогенного топлива, а теперь инженеры проверили целостность ускорителя при полной заправке.
Подобные криогенные тесты позволяют оценить герметичность баков, работу топливных систем и поведение конструкции при экстремально низких температурах перед проведением огневых испытаний и будущим запуском.
Booster 21 предназначен для очередного испытательного полета Starship, в ходе которого SpaceX продолжит отработку технологий многоразового использования и повышение надежности самой мощной ракетной системы в мире.
SpaceX планирует попытаться поймать Super Heavy башней обслуживания (Mechazilla) во время 14-го полета, хотя окончательное решение зависит от успеха 13-го полета, который ожидается 24 июля.
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