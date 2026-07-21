Самый мощный в мире кран почти достроил первую башню Mechazilla на мысе Канаверал для самой большой ракеты в истории человечества Starship

На стартовом комплексе SLC-37A на мысе Канаверал специалисты SpaceX подняли и установили восьмой модуль башни обслуживания Starship, которая называется Mechazilla. Об этом сообщила обозреватель космической отрасли Джулия Бергерон, отметив, что конструкция уже практически достигла проектной высоты.

Высота стартово-улавливающей башни Mechazilla составляет 140 метров. Изначально гигантская конструкция появилась на космодроме Starbase в Бока-Чика (Техас), где сегодня уже два таких комплекса. Они оборудованы специальными роботизированными «руками», которые используются для сборки системы Starship, а также для захвата Super Heavy и Starship при их возвращении.

Всего башня будет состоять из девяти модулей. После монтажа восьмой секции останется установить только верхний, девятый модуль, который включает кронблок и систему шкивов для работы подъемного оборудования.

Фото julia_bergeron

Ранее сообщалось, что на космодроме на мысе Канаверал начался монтаж гигантской стартовой башни Mechazilla для ракеты Starship компании SpaceX. Для этого используется самый мощный в мире гусеничный кран Liebherr LR 13000 (немецкого производства, грузоподъёмность до 3000 тонн).

Комплекс SLC-37A создается на месте исторической стартовой площадки, которая проходит масштабную реконструкцию специально под требования системы Starship. После завершения строительства он станет второй основной площадкой для запусков сверхтяжелой ракеты SpaceX наряду со Starbase в Техасе.