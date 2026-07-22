Range Rover уже не тот: представлен первый электрический «Рендж», больше всего похожий на легковое авто
Опубликованы официальные изображения
Компания Range Rover представила первые изображения своего нового полностью электрического кроссовера Range Rover GT.
Первый полностью электрический автомобиль Range Rover построен на новой платформе EMA. В оснащение войдет приборная панель с одним экраном, заменяющим традиционную приборную панель.
Упоминается скрытый воздуховод во всю ширину салона, приборная панель, обтянутая тканым текстильным материалом. Range Rover заявляет, что салон спроектирован как оазис спокойствия, подчеркивая уменьшение визуального беспорядка и снижение акустического шума.
Компания описывает новый кроссовер как самый похожий на легковой автомобиль Range Rover из когда-либо созданных, при этом он сохранит внедорожные возможности. Прототипы в настоящее время проходят заключительные дорожные испытания.
Range Rover GT переосмыслит сегмент гран-туризмо, сочетая в себе прекрасную и захватывающую элегантность, пропорции и изысканность для дальних поездок, а также возможности, недоступные для обычных автомобилей класса GT. Последние несколько лет мы одержимо работали над фундаментальными принципами формулы GT, переосмысленными в утонченном, уникальном стиле Range Rover. В результате получился самый похожий на легковой автомобиль, но при этом безошибочно функциональный Range Rover из когда-либо созданных.
Более подробная информация об автомобиле будет объявлена позже в этом году.
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