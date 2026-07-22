Range Rover уже не тот: представлен первый электрический «Рендж», больше всего похожий на легковое авто

Опубликованы официальные изображения

Электротранспорт

Компания Range Rover представила первые изображения своего нового полностью электрического кроссовера Range Rover GT.

Первый полностью электрический автомобиль Range Rover построен на новой платформе EMA. В оснащение войдет приборная панель с одним экраном, заменяющим традиционную приборную панель.

Изображение Range Rover/SawyerMerritt

Упоминается скрытый воздуховод во всю ширину салона, приборная панель, обтянутая тканым текстильным материалом. Range Rover заявляет, что салон спроектирован как оазис спокойствия, подчеркивая уменьшение визуального беспорядка и снижение акустического шума.

Изображение Range Rover/SawyerMerritt

Компания описывает новый кроссовер как самый похожий на легковой автомобиль Range Rover из когда-либо созданных, при этом он сохранит внедорожные возможности. Прототипы в настоящее время проходят заключительные дорожные испытания.

Изображение Range Rover/SawyerMerritt

Range Rover GT переосмыслит сегмент гран-туризмо, сочетая в себе прекрасную и захватывающую элегантность, пропорции и изысканность для дальних поездок, а также возможности, недоступные для обычных автомобилей класса GT. Последние несколько лет мы одержимо работали над фундаментальными принципами формулы GT, переосмысленными в утонченном, уникальном стиле Range Rover. В результате получился самый похожий на легковой автомобиль, но при этом безошибочно функциональный Range Rover из когда-либо созданных.

Изображение Range Rover/SawyerMerritt

Более подробная информация об автомобиле будет объявлена позже в этом году.

Сначала Excel, теперь Outlook: Grok 4.5 Илона Маска научили разбирать почту и писать ответыStarlink V5 нового поколения — гораздо меньше, легче и экономичнее. Первые клиенты уже получили новые тарелки SpaceX