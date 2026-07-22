20 000 мАч, 22,5 Вт и максимальная безопасность — всего 20 долларов. Представлен мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000 22.5W
Это первая модель Xiaomi, которая отвечает требованиям нового китайского стандарта безопасности
Xiaomi запустила продажи своего первого мобильного аккумулятора, соответствующего новому китайскому стандарту безопасности для пауэрбанков. Модель Xiaomi Power Bank 20000 22.5W со встроенным кабелем уже доступна во всех официальных каналах продаж в Китае по цене 149 юаней (около 20 долларов).
Новинка оснащена аккумулятором емкостью 20 000 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт. Внутри установлены две батареи по 10 000 мА·ч, а встроенный кабель избавляет от необходимости носить дополнительный провод.
По данным Xiaomi, устройство прошло ряд испытаний на безопасность: тест на прокол металлической иглой диаметром 4 мм, испытание при температуре 135 °C, проверку на перезаряд с коэффициентом 1,3, тест на сжатие нагрузкой около 1,4 тонны и испытание на долговечность с 300 циклами зарядки и разрядки.
Еще одной особенностью устройства стала интеллектуальная система управления. Она позволяет отслеживать состояние батареи, отображать информацию о ее «здоровье».
Пока Xiaomi представила новый внешний аккумулятор только для китайского рынка. О планах по международному запуску компания пока не сообщала.
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