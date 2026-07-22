Московский бесплатный Wi-Fi работает на полную: 26 миллионов подключений и 12 млн ГБ данных с начала 2026 года

На данный момент сеть Moscow_WiFi_Free состоит из более чем 30 тыс. точек доступа

С начала 2026 года к бесплатной городской сети Wi-Fi в Москве подключились более 26 млн раз. За этот период пользователи передали свыше 12 млн ГБ данных, сообщили в Департаменте информационных технологий столицы.

Фото: Евгений Самарин. Mos.ru

Наибольшей популярностью бесплатный интернет пользуется в местах летнего отдыха москвичей и туристов. Чаще всего к сети подключаются на Охотном Ряду, Театральной и Павелецкой площадях, а также в районе Китай-города.

По словам заместителя руководителя департамента Дмитрия Головина, городская сеть продолжает расширяться и сегодня включает около 30 тыс. точек доступа. Только в 2025 году в Москве появилось еще 2 тыс. новых точек подключения.

Для подключения необходимо выбрать сеть Moscow_WiFi_Free, пройти авторизацию через Mos ID или по SMS и подтвердить вход в интернет. Согласно требованиям российского законодательства, повторную идентификацию пользователя нужно проходить один раз в три месяца.