Создатель легендарного Motorola Razr представил телефон-раскладушку Light Flip за $300

Один из разработчиков культового Motorola Razr Тан Кайвэй вместе с Джо Холлиером представил новый телефон-раскладушку Light Flip. Устройство создано для пользователей, которые хотят отказаться от привычных смартфонов в пользу более простого мобильного телефона без отвлекающих функций.

По словам Тана, команда несколько лет изучала предпочтения представителей поколения Z, использующих раскладушки. Многие из них критиковали современные модели за низкое качество исполнения, но при этом продолжали пользоваться такими телефонами и считали их частью своего стиля.

Фото Light/ithome

В результате стартап Light решил объединить концепцию своих минималистичных устройств Light Phone с форм-фактором раскладушки. Light Flip получил фирменную операционную систему Light Phone OS с базовым набором приложений, включая будильник, календарь и калькулятор. Компания также планирует предоставить разработчикам SDK для создания новых программ.

Чтобы сделать устройство максимально доступным, разработчики отказались от сенсорного экрана, NFC и фронтальной камеры, а алюминиевый корпус заменили пластиковым. Телефон будет доступен сразу в нескольких цветах: черном, красном, желтом, розовом, темно-синем и светло-сером.

Light Flip оснащен единственным внутренним 2,8-дюймовым OLED-дисплеем без внешнего экрана — такое решение, как утверждает компания, было принято по просьбам пользователей. На внешней стороне корпуса расположен лишь небольшой световой индикатор для отображения уведомлений.

Фото Light/ithome

Телефон поддерживает сети 5G и 4G LTE, воспроизводит музыку и подкасты, оснащен разъемом 3,5 мм для наушников, поддерживает Bluetooth, зарядку через USB-C, eSIM и карты Nano SIM. Основная камера имеет разрешение 12 Мп.

Стоимость Light Flip составляет 300 долларов, что делает его самым доступным устройством в линейке Light.

