Пока Маск мечтает об орбитальных дата-центрах для ИИ Китай уже запустил гиперспектральный спутник с интегрированным ИИ

Аппарат способен получать до 1 млн км2 гиперспектральных данных о поверхности Земли в сутки

Китай успешно вывел на орбиту первый полностью разработанный в стране спутник для количественной гиперспектральной съемки с системой интеллектуальной обработки данных. Аппарат Xiguang-2 01 (Caiyun Hyperspectral 01) стартовал 22 июля в 10:54 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя Gravity-1 Y4. По данным разработчиков, спутник успешно вышел на расчетную орбиту, все его системы работают в штатном режиме.

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Спутник создан компанией Xi'an Zhongke Xiguang Aerospace Technology Group по заказу Геологоразведочного бюро провинции Юньнань. Он стал первым аппаратом серии Caiyun, а также первым китайским спутником, который объединяет количественную гиперспектральную съемку с обработкой данных искусственным интеллектом непосредственно на орбите.

По заявлению разработчиков, Xiguang-2 01 обладает одними из лучших характеристик среди коммерческих гиперспектральных спутников Китая. Он обеспечивает пространственное разрешение 10 метров и спектральное разрешение 7 нанометров в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Максимальная ширина полосы съемки достигает 14 км, а благодаря технологии непрерывного сканирования аппарат способен получать до 1 млн км² гиперспектральных данных о поверхности Земли в сутки.

Ключевой особенностью спутника стала новая система интерференционной гиперспектральной съемки, позволяющая гибко выбирать центральную длину волны для разных задач дистанционного зондирования. Это должно повысить точность геологоразведки, мониторинга природных ресурсов, сельского хозяйства и экологических исследований.

Еще одной важной особенностью стала встроенная система искусственного интеллекта, которая обрабатывает часть информации прямо на борту. Такой подход позволяет быстрее выделять наиболее ценные данные и сокращает объем информации, которую необходимо передавать на Землю.

После запуска Xiguang-2 01 орбитальная группировка компании Zhongke Xiguang Aerospace увеличилась более чем до 12 спутников.